Premier League | Manchester United-Brighton | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 4 aprile 2021) La Championse la salvezza passano da. Un trentesimo turno decisivo diper entrambe le squadre e per la possibilità di raggiungere i loro obiettivi. Una sosta arrivata in tempo per i Red Devils. Nei match contro il Milan in Europala squadra di Ole Gunnar Solskjaer aveva mostrato segni di stanchezza evidenti (nonostante il passaggio del turno). Nel match prima dello stop per le nazionali, il Leicester ha sconfitto lorimettendo in gioco la questione “secondo posto”. Con ilCity lanciato verso il trionfo della, la squadra di Solskjaer deve difendere la seconda posizione in classifica dagli avversari. Anche il ...

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Dopo la sconfitta patita contro il West Bromwich Albion , nel post gara alcuni 'tifosi' del Chelsea si sono resi protagonisti di insulti a sfondo razzista verso l'attaccante Callum Robinson , autore ...Netta sconfitta per l' Arsenal incontro il Liverpool. 0 - 3 all'Emirates per i Gunners di Mikel Arteta che al termine della gara non ha fatto giri di parole per descrivere il suo stato d'animo. Con questo k.o., la ...Lo acquistano infatti gli inglesi del Middlesbrough, dove gioca anche con i due italiani Fabrizio Ravanelli e Gianluca Festa per 2 stagioni, la prima in Premier League, la seconda in Championship. Nel ...Dopo le prime gare della 30ª giornata, la Premier League torna in campo oggi con altre quattro partite. Il crollo interno del Chelsea ha rimesso in gioco tante squadre per la corsa Champions ed oggi ...