Premier League, il Manchester United batte 2-1 il Brighton e conferma il secondo posto (Di domenica 4 aprile 2021) Il Manchester United rimonta e batte 2-1 il Brighton, confermando il secondo posto alle spalle del Manchester City. L’ex Welbeck aveva portato in vantaggio gli ospiti ad Old Trafford. Brigton che aveva chiuso il primo tempo avanti 1-0. Poi nella ripresa, la rimonta dei Red Devils. Prima Rashford pareggiava al 62?, poi all’83’, il vantaggio siglato da Greenwood. Un successo che proietta lo United a 60 punti, a +4 sul Leicester terzo. Foto: Twitter uff. United L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 aprile 2021) Ilrimonta e2-1 ilndo ilalle spalle delCity. L’ex Welbeck aveva portato in vantaggio gli ospiti ad Old Trafford. Brigton che aveva chiuso il primo tempo avanti 1-0. Poi nella ripresa, la rimonta dei Red Devils. Prima Rashford pareggiava al 62?, poi all’83’, il vantaggio siglato da Greenwood. Un successo che proietta loa 60 punti, a +4 sul Leicester terzo. Foto: Twitter uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

cmdotcom : #PremierLeague: il #Newcastle riprende il #Tottenham all'ultimo, il #MUFC vince in rimonta sul #Brighton… - junews24com : L'ex Juve Ogbonna ne è sicuro: «Giocare in uno stadio vuoto è un orrore» - - sportli26181512 : CM Scommesse: la quaterna di Pasquetta vale 10,4 volte la posta: Il menu racconta: Serie B più Liga più Premier Lea… - tuttosport : Lo #United batte il #Brighton, per #Mourinho solo un pari ? - ItaSportPress : Chelsea, storie tese: Tuchel allontana Rudiger dall'allenamento - -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Super Kane non basta: il Newcastle inchioda Mou sul 2 - 2. Lo United ringrazia Greenwood Straordinario Harry Kane: coi due gol di oggi pomeriggio contro il Newcastle (gara finita 2 - 2), l'attaccante del Tottenham tocca quota 31 gol e 13 assist stagionali in Premier League, nuovo record personale. Il numero dieci degli Spurs alla mezz'ora ha prima pareggiato la rete di Joelinton dopo due minuti dal vantaggio del Newcastle, ma dopo quattro minuti ha anche ...

Chelsea: Rudiger allontanato dall'allenamento Il pesante tonfo interno in Premier contro il West Bromwich Albion ha lasciato scorie. In casa Chelsea il clima non è dei ... chiamati ad affrontare l'andata dei quarti di Champions League mercoledì ...

Premier League, 30^ giornata, i risultati delle partite di oggi: United-Brighton 2-1 Sky Sport Chelsea, storie tese: Tuchel allontana Rudiger dall’allenamento Una sconfitta così, infatti, rischia di lasciare strascichi – e mercoledì il Chelsea è impegnato contro il Porto nei Quarti di Champions League – ma le parole dell’allenatore non sembrano aver avuto ...

Highlights e gol Manchester United-Brighton 2-1: Premier League 2020/2021 (VIDEO) Il video dei migliori momenti del match tra Manchester United e Brighton, di scena all’Old Trafford e valido per la trentesima giornata della Premier League 2020/2021. I Red Devils hanno rimontato uno ...

Straordinario Harry Kane: coi due gol di oggi pomeriggio contro il Newcastle (gara finita 2 - 2), l'attaccante del Tottenham tocca quota 31 gol e 13 assist stagionali in, nuovo record personale. Il numero dieci degli Spurs alla mezz'ora ha prima pareggiato la rete di Joelinton dopo due minuti dal vantaggio del Newcastle, ma dopo quattro minuti ha anche ...Il pesante tonfo interno incontro il West Bromwich Albion ha lasciato scorie. In casa Chelsea il clima non è dei ... chiamati ad affrontare l'andata dei quarti di Championsmercoledì ...Una sconfitta così, infatti, rischia di lasciare strascichi – e mercoledì il Chelsea è impegnato contro il Porto nei Quarti di Champions League – ma le parole dell’allenatore non sembrano aver avuto ...Il video dei migliori momenti del match tra Manchester United e Brighton, di scena all’Old Trafford e valido per la trentesima giornata della Premier League 2020/2021. I Red Devils hanno rimontato uno ...