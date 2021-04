Premier League, i risultati della trentesima giornata: vincono Southampton e Aston Villa. Pari Tottenham (Di domenica 4 aprile 2021) Calendario Premier League, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato inglese. LONDRA (INGHILTERRA) – Premier League, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia allo Scudetto con il Liverpool chiamato a difendersi dagli assalti degli eterni rivali. fonte foto https://www.facebook.com/PremierLeaguePremier League, i risultati della trentesima giornata A sorpresa il Chelsea crolla in casa contro il West Bromwich. La squadra di Allardyce vince 5-2 a Londra. Bene anche il Leeds che batte 2-1 lo Sheffield. Continua la marcia trionfale il City che vince 2-0 in casa del Leicester. Ritrova il sorriso ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 aprile 2021) Calendarioe classifica. Il raccontostagione del campionato inglese. LONDRA (INGHILTERRA) –, calendario,e classifica. Parte la caccia allo Scudetto con il Liverpool chiamato a difendersi dagli assalti degli eterni rivali. fonte foto https://www.facebook.com/, iA sorpresa il Chelsea crolla in casa contro il West Bromwich. La squadra di Allardyce vince 5-2 a Londra. Bene anche il Leeds che batte 2-1 lo Sheffield. Continua la marcia trionfale il City che vince 2-0 in casa del Leicester. Ritrova il sorriso ...

Advertising

8ML73 : @Pormeccartnei1 @Lupetto979 @F4Fake2 @LDeSantis2 @CorSport In premier league aggiungerei.. - infoitsport : Premier League, l’Aston Villa ne fa 3 al Fulham - ftg_soccer : GOAL! Cornellà in Spain Segunda B - Playoffs Cornellà 3-0 Levante II GOAL! Manama in Bahrain Premier League Manama 1-0 Al-Hidd - sportli26181512 : Aston Villa-Fulham 3-1: La rete di Mitrovic al 61' aveva fatto ben sperare il Fulham. Nel match valevole per la tre… - infobetting : Manchester United-Brighton (domenica, ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League 'Roma, Fonseca verso la Premier? Piace al Crystal Palace' Come riporta il Daily Mail il tecnico porotoghese avrebbe suscitato l'interesse del Crystal Palace, club londinese attualmente 12° in Premier League. Oltre all'ex Shakhtar il Crystal Palace ...

Nervi tesi al Chelsea: Rudiger cacciato dopo una rissa con Kepa Alta tensione al Chelsea. Dopo la sconfitta per 5 - 2 dei Blues contro il West Bromwich Albion allo Stamford Bridge, l'ex romanista Antonio Rudiger è stato cacciato dall'allenamento dopo una furiosa ...

Premier League, 30^ giornata, i risultati delle partite di oggi: Newcastle-Tottenham 2-2 Sky Sport "Roma, Fonseca verso la Premier? Piace al Crystal Palace" ROMA - Sirene inglesi per Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese (che oggi ha avuto un altro confronto acceso con la squadra) a fine stagione molto probabilmente lascerà la Roma per tentare una nuova es ...

Premier: vincono Southampton e Aston Villa, frena il Tottenham Il Southampton supera in rimonta per 3-2 il Burnley nella gara valida per la 30ª giornata della Premier League. Ospiti in vantaggio con Wood al 12' su rigore e Vydra al 28' ma il Southampton reagisce ...

Come riporta il Daily Mail il tecnico porotoghese avrebbe suscitato l'interesse del Crystal Palace, club londinese attualmente 12° in. Oltre all'ex Shakhtar il Crystal Palace ...Alta tensione al Chelsea. Dopo la sconfitta per 5 - 2 dei Blues contro il West Bromwich Albion allo Stamford Bridge, l'ex romanista Antonio Rudiger è stato cacciato dall'allenamento dopo una furiosa ...ROMA - Sirene inglesi per Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese (che oggi ha avuto un altro confronto acceso con la squadra) a fine stagione molto probabilmente lascerà la Roma per tentare una nuova es ...Il Southampton supera in rimonta per 3-2 il Burnley nella gara valida per la 30ª giornata della Premier League. Ospiti in vantaggio con Wood al 12' su rigore e Vydra al 28' ma il Southampton reagisce ...