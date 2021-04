Premier League, i risultati della trentesima giornata: vince il Southampton (Di domenica 4 aprile 2021) Calendario Premier League, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato inglese. LONDRA (INGHILTERRA) – Premier League, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia allo Scudetto con il Liverpool chiamato a difendersi dagli assalti degli eterni rivali. fonte foto https://www.facebook.com/PremierLeaguePremier League, i risultati della trentesima giornata A sorpresa il Chelsea crolla in casa contro il West Bromwich. La squadra di Allardyce vince 5-2 a Londra. Bene anche il Leeds che batte 2-1 lo Sheffield. Continua la marcia trionfale il City che vince 2-0 in casa del ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 aprile 2021) Calendarioe classifica. Il raccontostagione del campionato inglese. LONDRA (INGHILTERRA) –, calendario,e classifica. Parte la caccia allo Scudetto con il Liverpool chiamato a difendersi dagli assalti degli eterni rivali. fonte foto https://www.facebook.com/, iA sorpresa il Chelsea crolla in casa contro il West Bromwich. La squadra di Allardyce5-2 a Londra. Bene anche il Leeds che batte 2-1 lo Sheffield. Continua la marcia trionfale il City che2-0 in casa del ...

sportli26181512 : Southampton-Burnley 3-2: Emozionante 3-2 tra Southampton e Burnley nella partita valida per la trentesima giornata… - mavildesilva_ : isso é premier league. - sportface2016 : #PremierLeague 2020/2021: successo importante per il #Southampton, che rimonta due gol al #Burnley - TommasoVecchia : Il Southampton torna a vincere e mette una serie ipoteca sulla permanenza in Premier League, dopo essere stato prim… - infobetting : Newcastle-Tottenham (domenica, ore 15:05): formazioni ufficiali, quote, -