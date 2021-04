Premier League | Aston Villa-Fulham | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 4 aprile 2021) La trentesima giornata dialle 17:30 offre un’interessante sfida. La gara andrà in scena alPark e può essere decisiva in chiave salvezza ed europea. Ecco ledi. L’, undicesimo ina 41 punti ma con due partite in meno, dopo un ottimo inizio di campionato ha perso terreno. L’Europa sembra difficile da raggiungere e quindi la squadra proverà a consolidare la posizione di centro classifica. I ragazzi di Smith non trovano il successo da quattro partite, con l’ultima uscita che li ha visti sconfitti contro il Tottenham. Ilè invece terzultimo e lotta per la salvezza: l’ultima ...

Advertising

SkySport : LEICESTER-MANCHESTER CITY 0-2 Risultato finale ? ? #Mendy (58') ? #GabrielJesus (74') ? Premier League - 30^ Giorna… - infobetting : Everton-Crystal Palace (lunedì, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici - nashapember : RT @WayneOdera: Premier league ianze fans wa Arsenal wameanza kunona?? - ItaSportPress : West Bromwich, Callum Robinson vittima di abusi razzisti sui social dopo gara col Chelsea. Il club: 'Siamo sconvolt… - RobertoBalest11 : RT @CalcioPillole: #PremierLeague, il #Liverpool sbanca l'Emirates: 3-0 all'Arsenal La squadra di Klopp si rilancia nella corsa Champions… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Netta sconfitta per l' Arsenal incontro il Liverpool. 0 - 3 all'Emirates per i Gunners di Mikel Arteta che al termine della gara non ha fatto giri di parole per descrivere il suo stato d'animo. Con questo k.o., la ...Nuova inaspettata pretendente per Paulo Fonseca . Per il tecnico della Roma spunta infatti l'interesse del Crystal Palace . Il club londinese, attualmente 12° ined avviato a centrare una salvezza tranquilla, discuterà a fine stagione il futuro dell'attuale manager Hodgson e sta già vagliando i possibili successori. Come riporta il Daily Mail , ...Dopo le prime gare della 30ª giornata, la Premier League torna in campo oggi con altre quattro partite. Il crollo interno del Chelsea ha rimesso in gioco tante squadre per la corsa Champions ed oggi ...Nel mezzo centro di Salah al 68’minuto. In classifica, il Liverpool si porta così al quinto posto e continua la sua risalita verso la zona Champions League, distante ora soli due punti. La tua privacy ...