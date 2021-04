Premier League 2020/2021: Manchester United vittorioso in rimonta, Brighton al tappeto (Di domenica 4 aprile 2021) Il Manchester United ha sconfitto il Brighton per 2-1, al termine di un’intensa sfida valida per la trentesima giornata della Premier League 2020/2021. Sul palcoscenico dell’Old Trafford, gli ospiti hanno trafitto i Red Devilsa mediante un colpo di testa mortifero di Welbeck (13?), ex Arsenal, il quale ha tramutato in gol una leggerezza di Pogba. Gli uomini di Solskjaer hanno reagito a partire dal 62?, grazie a un’iniziativa del solito Fernandes, rifinita da una conclusione autorevole di Rashford, per l’1-1. Il vantaggio dei padroni di casa è arrivato soltanto a 8? dal termine, grazie a un colpo di testa di Greenwood, abile a trasformare in oro un assist ben calibrato da Pogba. Delusione rilevante per il Brighton, attualmente in lotta per la salvezza: ... Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Ilha sconfitto ilper 2-1, al termine di un’intensa sfida valida per la trentesima giornata della. Sul palcoscenico dell’Old Trafford, gli ospiti hanno trafitto i Red Devilsa mediante un colpo di testa mortifero di Welbeck (13?), ex Arsenal, il quale ha tramutato in gol una leggerezza di Pogba. Gli uomini di Solskjaer hanno reagito a partire dal 62?, grazie a un’iniziativa del solito Fernandes, rifinita da una conclusione autorevole di Rashford, per l’1-1. Il vantaggio dei padroni di casa è arrivato soltanto a 8? dal termine, grazie a un colpo di testa di Greenwood, abile a trasformare in oro un assist ben calibrato da Pogba. Delusione rilevante per il, attualmente in lotta per la salvezza: ...

