Preghiera di Giovanni Paolo II: per le sorti politiche dell’Italia (Di domenica 4 aprile 2021) In questo momento di attesa e apprensione per le sorti politiche del governo del nostro Paese, forse dimentichiamo la cosa più importante: pregare! Il cristiano è calato nel mondo, non fuori da esso e non può ignorare le difficoltà anche di natura politica, oltre che sociale e morale che contrassegnano la realtà in cui vive. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 4 aprile 2021) In questo momento di attesa e apprensione per ledel governo del nostro Paese, forse dimentichiamo la cosa più importante: pregare! Il cristiano è calato nel mondo, non fuori da esso e non può ignorare le difficoltà anche di natura politica, oltre che sociale e morale che contrassegnano la realtà in cui vive. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

