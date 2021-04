Porta Ovest | Messineo | “Ridurrà inquinamento Comune ‘eliminò’ svincolo”

(Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno –: Francesconella qualità di RUP – ma anche di segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e di ingegnere -, fornisce elementi di chiarezza circa una tra le più travagliate opere pubbliche di Salerno. Affermato che “Il progetto si pone l’obiettivo di migliorare le condizioni di circolazione stradale da/per il porto, la città e la rete autostradale”; che “il progetto in corso di realizzazione adotta tutte le misure di sicurezza richieste dalla vigente normativa e dai criteri di buona progettazione al fine di prevenire incidenti e tutelare la sicurezza dei fruitori della galleria”, in risposta a quattro sollecitazioni dell’associazione Liberamente Insieme il 31 marzo ha approfondito, tra gli altri, i seguenti concetti. Cernicchiara – “Il 7 gennaio ...

