Pontina | Ferrari si schianta contro un’altra auto | due feriti

(Di domenica 4 aprile 2021) Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 18:00, sulla SS 148, al chilometro 48.300, a poca distanza dallo svincolo di Guardapasso, nel territorio comunale di Aprilia. Due, unae una Nissan, si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Nell’urto la Nissan si è ribaltata, mentre laha riportato gravi danni nella parte anteriore. Due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Aprilia. Disagi al traffico in direzione Latina. Foto di Antonio Senese da Noi Pendolari dellasu Il Corriere della Città.

