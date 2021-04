Polonia e Ungheria vogliono unirsi alla Lega al Parlamento europeo (Di domenica 4 aprile 2021) I partiti al governo di Polonia e Ungheria potrebbero unirsi alla Lega per creare il terzo gruppo di deputati al Parlamento europeo per grandezza. Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, il primo ministro ungherese Viktor Orbán e Matteo Salvini, leader del partito Lega italiano, hanno deciso di rafforzare i Legami tra i loro tre partiti Leggi su periodicodaily (Di domenica 4 aprile 2021) I partiti al governo dipotrebberoper creare il terzo gruppo di deputati alper grandezza. Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, il primo ministro ungherese Viktor Orbán e Matteo Salvini, leader del partitoitaliano, hanno deciso di rafforzare imi tra i loro tre partiti

