Pirlo | gara con il Napoli decisiva per il futuro | se salta pronto Tudor

(Di domenica 4 aprile 2021) Nemmeno la sconfitta con il Benevento prima della pausa è servita a dare la scossa alla Juventus di Andrea, che non riesce ad andare oltre il pareggio nel derby con il Torino di Nicola. E pensare che per i bianconeri lasi era messo subito in discesa con la rete nei primi minuti L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo gara

I biancocelesti, che dovranno recuperare lacon il Torino, non mollano. Ora Verona, Benevento ...che mai e lo scontro diretto con il Napoli di mercoledí potrà dire molto sia sul futuro di...Il confronto ? Oggi dopo 28 partite giocate la Juventus di Andreaha 56 punti, media facile: 2 per, la più bassa da un decennio, 13 punti in meno della stagione più discussa del passato ...Cristiano Ronaldo ha tuttavia consentito agli uomini di Andrea Pirlo di arrivare al pareggio con un goal nel finale della gara. I granata hanno a lungo protestato a causa di un intervento non ...Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha analizzato in conferenza stampa il pareggio ... Eravamo riusciti a sbloccare la gara che è la cosa più importante quando incontri una squadra che si difende ...