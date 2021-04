(Di domenica 4 aprile 2021) Il consiglio di fabbrica e le segreterie si attivano fin da subito per richiedere un incontro al presidente della Regione Toscana con il sindaco diL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Piombino: JSW inadempiente, sindacati chiedono convocazione ministro - AndreD81 : RT @UilmP: Grazie a @qn_lanazione #piombino: ancora alta attenzione su Vertenza Jsw con la richiesta presentata da Fratelli D'italia x un t… - AndreD81 : RT @quinewsvaldicor: Jsw, il sindaco Ferrari dal ministro Giorgetti - FilippoGiov : «Per ora solo parole su Jsw, Giorgetti convochi Jindal» - ferpress : Jsw Piombino: #Benaglia (@FIMCislStampa), se acciaio strategico per il futuro dell’#Italia, questo futuro passa per… -

Ultime Notizie dalla rete : Piombino JSW

LA NAZIONE

... Roberto Benaglia, ha incontrato i lavoratori che da tre settimane portano avanti un presidio permanente alle portinerie dello stabilimentoSteel Italy di. Una delle tante iniziative ...Operai al lavoro solo nel reparto laminazione rotaie. Ed e' proprio intorno alla produzione dei binari che si gioca una partita importantissima per il futuro dello stabilimento. di Pietro Di Lazzaro ...piombino. «La ripartenza dell’Italia per il settore manifatturiero passa anche da Piombino e dalla soluzione di questa vertenza, che è una delle principali e delle più acute tra quelle aperte nel pano ..."La fabbrica Jsw Steel Italy Piombino tra pochi giorni vedrà nuovamente tutti gli impianti di laminazione fermi, migliaia di lavoratori sono in cassa integrazione e il piano industriale presentato a f ...