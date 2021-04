Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci si sono rivisti dopo il GF Vip: “Ecco perché non poteva funzionare” (FOTO) (Di domenica 4 aprile 2021) Pierpaolo Pretelli parla dei Gregorelli La quinta edizione del Grande Fratello Vip è terminata da un mese e Pierpaolo Pretelli continua a parlare dei Gregorelli, ovvero quando lui stava insieme ad Elisabetta Gregoraci. dopo aver rivelato che l’ex Velino di Striscia la Notizia era pronto ad uscire dal reality show di Canale 5 con la soubrette calabrese, lui in una recente in rilasciata a Novella 2000, magazine diretto da Roberto Alessi, ha spiegato per quale motivo l’ex moglie di Flavio Briatore non poteva nascere una relazione sentimentale. Il 30enne lucano però, ha confessato anche di aver rivisto la 41enne dopo la fine del programma condotto da Alfonso Signorini. Il 30enne lucano ha incontrato Elisabetta ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 4 aprile 2021)parla dei Gregorelli La quinta edizione del Grande Fratello Vip è terminata da un mese econtinua a parlare dei Gregorelli, ovvero quando lui stava insieme adaver rivelato che l’ex Velino di Striscia la Notizia era pronto ad uscire dal reality show di Canale 5 con la soubrette calabrese, lui in una recente in rilasciata a Novella 2000, magazine diretto da Roberto Alessi, ha spiegato per quale motivo l’ex moglie di Flavio Briatore nonnascere una relazione sentimentale. Il 30enne lucano però, ha confessato anche di aver rivisto la 41ennela fine del programma condotto da Alfonso Signorini. Il 30enne lucano ha incontrato...

