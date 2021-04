Piero De Luca | “In questa fase necessario mantenere equilibrio tra diritto al lavoro e salute”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 4 aprile 2021) di Erika Noschese La Campania ancora in zona rossa, forse, per altri 15 giorni sta mettendo a dura prova la tenuta sociale della città capoluogo. Da dopo Pasqua, artigiani e commercianti che dal prossimo 7 aprile minacciano la riapertura. “C’è uncomplesso da fare per continuare a tenere inla difesa e la tutela della, l’accelerazione della campagna vaccinale e una graduale ripartenza economica, soprattutto delle attività che sono maggiormente in difficoltà”, ha dichiarato il parlamentare del PdDeintervenuto ieri mattina alla iniziativa della Coldiretti che ha donato – attraverso le associazioni di volontariato – pacchi con prodotti Made in Italy alle famiglie in difficoltà. “Nel frattempo, vanno avanti azioni nazionali e locali di sostegno alle categorie ...