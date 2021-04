Perugia-Monza, Superlega volley in DIRETTA: gli umbri possono chiudere i conti (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Monza, gara-3 della semifinale dei play-off di Superlega 2020-2021. Le migliori quattro squadre rimaste si sfidano nelle semifinali con l’obiettivo comune di volare nella finale decisiva per lo Scudetto. Le sfide sono al meglio delle cinque partite: chi si aggiudica per primo tre match passa il turno. Perugia ha l’opportunità di chiudere i giochi: gli umbri sono avanti 2-0 e con un’altra vittoria volerebbero all’atto conclusivo dove affronterebbero la vincente fra Civitanova e Trento. La squadra di Heynen, dopo l’uscita per mano della stessa Trento dalla Champions League, vuole reagire provando a conquistare la terza finale Scudetto ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti allaLIVE di, gara-3 della semifinale dei play-off di2020-2021. Le migliori quattro squadre rimaste si sfidano nelle semifinali con l’obiettivo comune di volare nella finale decisiva per lo Scudetto. Le sfide sono al meglio delle cinque partite: chi si aggiudica per primo tre match passa il turno.ha l’opportunità dii giochi: glisono avanti 2-0 e con un’altra vittoria volerebbero all’atto conclusivo dove affronterebbero la vincente fra Civitanova e Trento. La squadra di Heynen, dopo l’uscita per mano della stessa Trento dalla Champions League, vuole reagire provando a conquistare la terza finale Scudetto ...

Advertising

lastminutesnews : RT @Network_Easy: Monza vs Perugia | Filippo Lanza vs Wilfredo Leon | Italy Superlega Playoff | Semifinal: Monza starter roster: setter:San… - easyjanjansen : RT @Network_Easy: Monza vs Perugia | Filippo Lanza vs Wilfredo Leon | Italy Superlega Playoff | Semifinal: Monza starter roster: setter:San… - Network_Easy : Monza vs Perugia | Filippo Lanza vs Wilfredo Leon | Italy Superlega Playoff | Semifinal: Monza starter roster: sett… - 0111_kaede : RT @VeroVolleyMonza: ?? ?????????????? A Perugia per allungare la serie Play Off, domani serve dare tutto! ?? ?????????? #VeroVolleyMonza ???? I DETTAGL… - VeroVolleyMonza : ?? ?????????????? A Perugia per allungare la serie Play Off, domani serve dare tutto! ?? ?????????? #VeroVolleyMonza ???? I DETT… -