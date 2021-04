Advertising

sportli26181512 : #Pepe esalta Cristiano #Ronaldo: 'E' il miglior giocatore della storia': In un'intervista a TNT Sport, il centrale… -

Ultime Notizie dalla rete : Pepe esalta

Corriere dello Sport.it

non ha dubbi perchè Cristiano: "E' riuscito a fare quello che nessuno ha fatto. Ha vinto in Inghilterra, ha vinto in Spagna, in Italia, ha vinto con il Portogallo. Siamo 10 milioni di persone. ...... ingrediente che senza dubbio nobilita il piatto edgratificando i sapori con delicatezza, ... Quando diventa biondo, aggiungere i gamberetti interi già conditi con sale e. Far cuocere a ...Massimiliano Allegri è tornato a parlare a 'Sky Calcio Club' della sua filosofia e delle sue idee calcistiche, spesso finite al centro del dibattito interminabile che contrappone ...