Pasqua, Papa Francesco: “Guerre e arsenali pieni: uno scandalo. Basta ritardi sui vaccini” (Di domenica 4 aprile 2021) Messe di Pasqua con misure restrittive per la pandemia di Covid. Anche per il Papa. Francesco ha celebrato la veglia alla sera del sabato santo 3 aprile e oggi, domenica 4, i riti del giorno in cui i cattolici celebrano la resurrezione di Gesù, compresa la tradizionale benedizione Urbi et Orbi. “arsenali sempre più carichi di armi” La Pasqua, ha detto il pontefice “non mostra un miraggio, non rivela una formula magica, non indica una via di fuga di fronte alla difficile situazione che stiamo attraversando”. “La pandemia – ha spiegato – è ancora in pieno corso; la crisi sociale ed economica è molto pesante, specialmente per i più poveri; malgrado questo – ed è scandaloso – non cessano i conflitti armati e si rafforzano gli arsenali militari”. “Ricominciare sempre dopo i ... Leggi su velvetmag (Di domenica 4 aprile 2021) Messe dicon misure restrittive per la pandemia di Covid. Anche per ilha celebrato la veglia alla sera del sabato santo 3 aprile e oggi, domenica 4, i riti del giorno in cui i cattolici celebrano la resurrezione di Gesù, compresa la tradizionale benedizione Urbi et Orbi. “sempre più carichi di armi” La, ha detto il pontefice “non mostra un miraggio, non rivela una formula magica, non indica una via di fuga di fronte alla difficile situazione che stiamo attraversando”. “La pandemia – ha spiegato – è ancora in pieno corso; la crisi sociale ed economica è molto pesante, specialmente per i più poveri; malgrado questo – ed èso – non cessano i conflitti armati e si rafforzano glimilitari”. “Ricominciare sempre dopo i ...

