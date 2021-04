Pasqua, l’arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia: C’è una luce per ricominciare. Notte non è infinita (Di domenica 4 aprile 2021) In un tempo di “insicurezza, paura, fragilità” la Pasqua ricorda ai credenti che “la Notte non è infinita, e la pietra del sepolcro di Cristo rotola sconfiggendo la morte”. l’arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, esorta al “coraggio” i fedeli nella messa celebrata in duomo per la solennità Pasquale: “C’è una luce per ricominciare. Tante realtà sembrano aver ucciso la nostra speranza, e da tutto ciò vogliamo risorgere”. Si arriva alla Pasqua “con la Notte nel cuore”, come i discepoli del Cristo crocifisso. “La pandemia è un macigno”, ricorda mons. Battaglia, “ma non possiamo chiudere la nostra vita nella tomba dello scoraggiamento. A Pasqua Dio ... Leggi su ildenaro (Di domenica 4 aprile 2021) In un tempo di “insicurezza, paura, fragilità” laricorda ai credenti che “lanon è, e la pietra del sepolcro di Cristo rotola sconfiggendo la morte”.di, esorta al “coraggio” i fedeli nella messa celebrata in duomo per la solennitàle: “C’è unaper. Tante realtà sembrano aver ucciso la nostra speranza, e da tutto ciò vogliamo risorgere”. Si arriva alla“con lanel cuore”, come i discepoli del Cristo crocifisso. “La pandemia è un macigno”, ricorda mons., “ma non possiamo chiudere la nostra vita nella tomba dello scoraggiamento. ADio ...

