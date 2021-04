Pasqua in zona rossa: tutte le regole per negozi, ristoranti, spostamenti e viaggi (Di domenica 4 aprile 2021) In questo weekend di Pasqua tutto il Paese si è tinto di rosso, per poi tornare (nuovamente) alla diversificazione in fasce di rischio dal 6 aprile. Ma quali sono le regole per queste giornate Pasquali del 2021? negozi e attività I negozi e le attività consentiti dal codice Ateco sono rimasti aperti solamente sabato 3 aprile. Oggi e lunedì, invece, restano aperti farmacie, edicole, tabaccai. I parrucchieri restano chiusi. Bar e ristoranti Bar e ristoranti restano chiusi al pubblico. Difatti in quest’area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. Tuttavia è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande: dalle 5.00 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 aprile 2021) In questo weekend ditutto il Paese si è tinto di rosso, per poi tornare (nuovamente) alla diversificazione in fasce di rischio dal 6 aprile. Ma quali sono leper queste giornateli del 2021?e attività Ie le attività consentiti dal codice Ateco sono rimasti aperti solamente sabato 3 aprile. Oggi e lunedì, invece, restano aperti farmacie, edicole, tabaccai. I parrucchieri restano chiusi. Bar eBar erestano chiusi al pubblico. Difatti in quest’area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno deie delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. Tuttavia è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande: dalle 5.00 ...

