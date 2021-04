Pasqua in zona rossa: l’Italia si ferma. Vaccini Covid, le Regioni: “Poche dosi, si rischia lo stop” (Di domenica 4 aprile 2021) Decine di migliaia di controlli in strada oltre a posti di blocco e pattugliamenti con l’obiettivo di far rispettare divieti e ordinanze nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, in una sorta di deja-vu dello scorso anno. Con la zona rossa nazionale disposta dal nuovo decreto anti-Covid fino a lunedì, l’Italia è tornata a vivere ovunque un week-end festivo come in un lockdown. Spiagge deserte, città con traffico a zero e nessuno a passeggio. Per il secondo anno la Pasqua è senza viaggi e riunioni di famiglia, con l’Italia rossa per frenare la pandemia. Regole ancora più severe in alcuni territori e controlli a tappeto nelle citta’ e sui lungomari con tolleranza zero. Due giorni di chiusura totale e da martedì l’Italia torna a dividersi per ... Leggi su velvetmag (Di domenica 4 aprile 2021) Decine di migliaia di controlli in strada oltre a posti di blocco e pattugliamenti con l’obiettivo di far rispettare divieti e ordinanze nelle giornate die Pasquetta, in una sorta di deja-vu dello scorso anno. Con lanazionale disposta dal nuovo decreto anti-fino a lunedì,è tornata a vivere ovunque un week-end festivo come in un lockdown. Spiagge deserte, città con traffico a zero e nessuno a passeggio. Per il secondo anno laè senza viaggi e riunioni di famiglia, conper frenare la pandemia. Regole ancora più severe in alcuni territori e controlli a tappeto nelle citta’ e sui lungomari con tolleranza zero. Due giorni di chiusura totale e da martedìtorna a dividersi per ...

Advertising

TgrRaiToscana : Pasqua con chi... puoi - TGR Toscana - fattoquotidiano : Coronavirus, la Pasqua è in zona rossa ma si può andare all’estero. Federalberghi attacca: “Una presa in giro, così… - FrancescoLollo1 : Pasqua blindata per gli italiani, costretti ancora una volta a limitare gli spostamenti, ma libera per i clandestin… - Matteo07294851 : Tutta l'Italia zona rossa ma puoi andare a Pasqua alle canarie? #governodeimigliori #nevalevalapena #fenomeniallaguida - lifestyleblogit : Pasqua 2021 zona rossa, spostamenti e visite: cosa si può fare - -