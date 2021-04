Pasqua in zona rossa: cosa si può fare oggi (Di domenica 4 aprile 2021) Per il secondo anno di fila l’Italia si ritrova a festeggiare la Pasqua in zona rossa. Lo scorso anno eravamo in pieno lockdown per contrastare il Coronavirus, mentre questo fine settimana di Pasqua un lockdown vero e proprio non c’è. Pasqua in zona rossa: ecco quali sono le regole Il territorio sia per il giorno di Pasqua che di Pasquetta si trova in zona rossa, ma ci sono delle deroghe da parte del Governo per permettere visite a parenti e amici. Per quanto riguarda i negozi, i bar e i ristoranti rimarranno chiusi, e non si può uscire di casa a meno che non si abbiano comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità. Il Governo ha previsto la possibilità per i cittadini di uscire di casa una volta al giorno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 aprile 2021) Per il secondo anno di fila l’Italia si ritrova a festeggiare lain. Lo scorso anno eravamo in pieno lockdown per contrastare il Coronavirus, mentre questo fine settimana diun lockdown vero e proprio non c’è.in: ecco quali sono le regole Il territorio sia per il giorno diche di Pasquetta si trova in, ma ci sono delle deroghe da parte del Governo per permettere visite a parenti e amici. Per quanto riguarda i negozi, i bar e i ristoranti rimarranno chiusi, e non si può uscire di casa a meno che non si abbiano comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità. Il Governo ha previsto la possibilità per i cittadini di uscire di casa una volta al giorno ...

