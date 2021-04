Pasqua, in Cattedrale il Vescovo presiede la Messa alle 10,30 e i Vespri alle 17 (Di domenica 4 aprile 2021) Domenica 4 aprile le celebrazioni della solennità di Pasqua. Messe anche nella basilica di Santa Maria Maggiore. Ingressi contingentati. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 4 aprile 2021) Domenica 4 aprile le celebrazioni della solennità di. Messe anche nella basilica di Santa Maria Maggiore. Ingressi contingentati.

