Pasqua: carabinieri, contestate 81 violazioni alle norme anti corona virus fra Bari e Bat in mattinata. Due denunciati: in quarantena, fuori da casa Arrestato un 34 enne per maltrattamenti in famiglia e rapina (Di domenica 4 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: L'attesa giornata della Santa Pasqua ha visto impegnati, nelle prime ore della giornata, nelle province di Bari e Bat più di 400 miliari dell'Arma dei carabinieri i quali, capillarmente sul territorio hanno garantito la sicurezza alla cittadinanza, nonché il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19. Numerosi i controlli effettuati e tutt'ora in corso, fino al termine della giornata, che hanno consentito, comunque, di apprezzare il generale senso civico dimostrato dalla popolazione barese e della provincia BAT, nel rispettare le disposizioni di legge in un così gravoso momento storico. Anche oggi determinante è stato l'impiego di due elicotteri, aspetti, questi, che hanno integrato e supportato l'azione ...

