Pasqua 'blindata': spesi 1,4 miliardi per imbandire la tavola, ma 5,6 milioni di italiani in povertà assoluta (Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGli italiani hanno speso circa 1,4 miliardi di euro per imbandire le tavole della Pasqua in lockdown nelle proprie case in quasi 9 casi su 10 (88%), solo un 10% ha approfittato delle deroghe per lasciare la propria abitazione. E' la stima di Coldiretti/Ixe' che registra un aumento del 15% della spesa rispetto allo scorso anno ma ben al di sotto dei valori del passato con ristoranti, trattorie e agriturismi aperti. "Ma ci sono anche 5,6 milioni di italiani in povertà assoluta – è spiegato – costretti a chiedere aiuto per mangiare in queste feste di Pasqua, 1 milione in più rispetto allo scorso anno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

