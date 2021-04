Pasqua 2021 zona rossa, spostamenti e visite: cosa si può fare (Di domenica 4 aprile 2021) Pasqua 2021 zona rossa, con l’Italia in emergenza coronavirus ‘chiusa’ da misure, divieti e restrizioni che dureranno fino a tutto domani, martedì 5 aprile. spostamenti, visite ad amici e parenti, seconde case, ma anche messa Pasquale con autocertificazione e pranzo ristretto nelle regole o raccomandazioni studiate dal governo e dalle Regioni per limitare i contagi. Ecco quali sono. spostamenti, visite A PARENTI E AMICI – In ogni regione rimane il coprifuoco già in vigore. Il coprifuoco resterà invariato tra le 22 e le 5, salvo motivi di lavoro, di salute o urgenze, da giustificare con l’autocertificazione. Inoltre, secondo quanto viene ricordato sempre sul sito del Governo, in merito alle restrizioni previste per la ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 aprile 2021), con l’Italia in emergenza coronavirus ‘chiusa’ da misure, divieti e restrizioni che dureranno fino a tutto domani, martedì 5 aprile.ad amici e parenti, seconde case, ma anche messale con autocertificazione e pranzo ristretto nelle regole o raccomandazioni studiate dal governo e dalle Regioni per limitare i contagi. Ecco quali sono.A PARENTI E AMICI – In ogni regione rimane il coprifuoco già in vigore. Il coprifuoco resterà invariato tra le 22 e le 5, salvo motivi di lavoro, di salute o urgenze, da giustificare con l’autocertificazione. Inoltre, secondo quanto viene ricordato sempre sul sito del Governo, in merito alle restrizioni previste per la ...

