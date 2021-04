Parlamento Kosovo, Vjosa Osmani eletta presidente (Di domenica 4 aprile 2021) Vjosa Osmani è stata eletta presidente del Parlamento del Kosovo. La 38enne conservatrice ha ricevuto 71 voti al terzo scrutinio. PRISTINA – Il Parlamento kosovaro ha eletto Vjosa Osmani nuovo presidente. Kosovo, una donna a capo del Parlamento L’Assemblea del Kosovo, riunitasi domenica, non ha raggiunto l’accordo nei primi due scrutini che prevedevano un quorum pari ai due terzi, ossia 80 su 120. Al terzo scrutinio, quando era richiesta la maggioranza semplice (61), in aula erano presenti solamente 82 parlamentari, due in più del numero legale. A quel punto, Vjosa Osmani ha ottenuto 71 voti a favore, risultato ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 aprile 2021)è statadeldel. La 38enne conservatrice ha ricevuto 71 voti al terzo scrutinio. PRISTINA – Ilkosovaro ha elettonuovo, una donna a capo delL’Assemblea del, riunitasi domenica, non ha raggiunto l’accordo nei primi due scrutini che prevedevano un quorum pari ai due terzi, ossia 80 su 120. Al terzo scrutinio, quando era richiesta la maggioranza semplice (61), in aula erano presenti solamente 82 parlamentari, due in più del numero legale. A quel punto,ha ottenuto 71 voti a favore, risultato ...

