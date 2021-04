Papa Francesco: “Superare i ritardi nella distribuzione dei vaccini” – VIDEO (Di domenica 4 aprile 2021) Il messaggio di Pasqua di Papa Francesco: “La crisi economica e sociale è ancora molto pesante”. CITTA’ DEL VATICANO – Il tema principale del messaggio di Pasqua di Papa Francesco è la pandemia. Una benedizione Urbi et Orbi alla presenza di circa 200 persone all’interno della Basilicata San Pietro. “L’annuncio di questa festività non mostra un miraggio, non rivela una formula magica, non indica una via di fuga di fronte alla difficile situazione che stiamo attraversando. La pandemia è ancora in corso, la crisi sociale ed economica è molto pesante, specialmente per i più poveri. Ed è scandaloso che non cessano i conflitti armati “, ha esordito il Pontefice. Papa Francesco sui vaccini Da parte del Pontefice un appello per una distribuzione ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 aprile 2021) Il messaggio di Pasqua di: “La crisi economica e sociale è ancora molto pesante”. CITTA’ DEL VATICANO – Il tema principale del messaggio di Pasqua diè la pandemia. Una benedizione Urbi et Orbi alla presenza di circa 200 persone all’interno della Basilicata San Pietro. “L’annuncio di questa festività non mostra un miraggio, non rivela una formula magica, non indica una via di fuga di fronte alla difficile situazione che stiamo attraversando. La pandemia è ancora in corso, la crisi sociale ed economica è molto pesante, specialmente per i più poveri. Ed è scandaloso che non cessano i conflitti armati “, ha esordito il Pontefice.suiDa parte del Pontefice un appello per una...

Advertising

Pontifex_it : Fratello, sorella, se in questa notte porti nel cuore un’ora buia, un giorno che non è ancora spuntato, una luce se… - vaticannews_it : #PapaFrancesco 'Perché, sai, il Signore ti precede sempre, cammina sempre davanti a te. E, con Lui, sempre la vita… - Avvenire_Nei : L'abbraccio di papa Francesco ai bambini della via Crucis - mb_pbs : RT @Pontifex_it: Fratello, sorella, se in questa notte porti nel cuore un’ora buia, un giorno che non è ancora spuntato, una luce sepolta,… - M5S_MarcalloCC : RT @fanpage: Il Governo Draghi potrebbe destinare una parte dei 209 miliardi del Recovery Plan al settore militare -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco La Pasqua nel "silenzio" della musica ... la città di Papa Francesco. Un montaggio virtuale dell'esecuzione che tramite la tecnologia mette in comunicazione mondi, sonorità, silenzi e speranze. Un viaggio sonoro In occasione della Pasqua, ...

Papa: superare i ritardi nella distribuzione dei vaccini Papa Francesco è entrato in processione nella Basilica vaticana, dove nella Domenica di Pasqua, ha presieduto all'Altare della Cattedra la solenne celebrazione della messa del giorno . La liturgia, ...

Messa di Pasqua 2021, Papa Francesco: "Basta ritardi con i vaccini e siano dati a tutti" IL GIORNO Le campane suonano per Pasqua in una Piazza San Pietro deserta (Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2021 Per il secondo anno consecutivo le campane della Basilica di San Pietro suonano in una piazza deserta. La benedizione “Urbi et Orbi” di Papa Francesco è stata imp ...

A “Domenica In” Romina Power, Cristiano Malgioglio ed Enrico Papi Con lui interagiranno anche il professor Francesco Le Foche, immunologo clinico del Policlinico ... Cellino San Marco per raccontare come sta trascorrendo la Pasqua. Enrico Papi sarà protagonista di ...

... la città di. Un montaggio virtuale dell'esecuzione che tramite la tecnologia mette in comunicazione mondi, sonorità, silenzi e speranze. Un viaggio sonoro In occasione della Pasqua, ...è entrato in processione nella Basilica vaticana, dove nella Domenica di Pasqua, ha presieduto all'Altare della Cattedra la solenne celebrazione della messa del giorno . La liturgia, ...(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2021 Per il secondo anno consecutivo le campane della Basilica di San Pietro suonano in una piazza deserta. La benedizione “Urbi et Orbi” di Papa Francesco è stata imp ...Con lui interagiranno anche il professor Francesco Le Foche, immunologo clinico del Policlinico ... Cellino San Marco per raccontare come sta trascorrendo la Pasqua. Enrico Papi sarà protagonista di ...