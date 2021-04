Papa Francesco, l’attacco di Pasqua: «Scandaloso che aumentino le armi con la pandemia: basta ritardi sui vaccini per i Paesi poveri» (Di domenica 4 aprile 2021) Papa Francesco ha parlato nella domenica di Pasqua dall’Altare della Cattedra per la liturgia di Pasqua, svolta nel rispetto delle restrizioni anti-Covid. Al termine della messa, Bergoglio ha tenuto il messaggio dell’Urbi et Orbi, e nell’omelia ha sollevato temi di strettissima attualità. «Tutti, soprattutto le persone più fragili, hanno bisogno di assistenza e hanno diritto di avere accesso alle cure necessarie», ha detto. «Ciò è ancora più evidente in questo tempo in cui tutti siamo chiamati a combattere la pandemia di Coronavirus e i vaccini costituiscono uno strumento essenziale per questa lotta». April 4, 2021 Bergoglio ha chiesto un «internazionalismo dei vaccini», e cioè un impegno maggiore di Paesi più ricchi nel procurare dosi ... Leggi su open.online (Di domenica 4 aprile 2021)ha parlato nella domenica didall’Altare della Cattedra per la liturgia di, svolta nel rispetto delle restrizioni anti-Covid. Al termine della messa, Bergoglio ha tenuto il messaggio dell’Urbi et Orbi, e nell’omelia ha sollevato temi di strettissima attualità. «Tutti, soprattutto le persone più fragili, hanno bisogno di assistenza e hanno diritto di avere accesso alle cure necessarie», ha detto. «Ciò è ancora più evidente in questo tempo in cui tutti siamo chiamati a combattere ladi Coronavirus e icostituiscono uno strumento essenziale per questa lotta». April 4, 2021 Bergoglio ha chiesto un «internazionalismo dei», e cioè un impegno maggiore dipiù ricchi nel procurare dosi ...

