Papa Francesco | “È sempre possibile ricominciare | anche dalle macerie”

(Di domenica 4 aprile 2021) CITTA’ DEL VATICANO – “Ecco il primo annuncio di Pasqua che vorrei consegnarvi: è, perché c’è una vita nuova che Dio è capace di far ripartire in noi al di là di tutti i nostri fallimenti.del nostro cuore Dio può costruire un’opera d’arte,dai frammenti rovinosi della nostra umanità Dio prepara una storia nuova”. Durante la Veglia pasquale nella Basilica di San Pietro, la liturgia più solenne dell’anno celebrata però ancora con le limitazioni e le restrizioni delle norme anti-Covid,lancia un forte messaggio di rinascita. “E in questi mesi bui di pandemia sentiamo il Signore risorto che ci invita a, a non perdere mai la speranza”, ...