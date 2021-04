Papa Francesco durante il Messaggio Pasquale pensa ai popoli in guerra, ai poveri e ai giovani (Di domenica 4 aprile 2021) Seconda Pasqua in tempo di pandemia per il mondo (speriamo frattanto sia l’ultima) e Papa Francesco, prima della benedizione ‘Urbi et Orbi’, ha pensato proprio “alla difficile situazione che stiamo attraversando”, durante il suo Messaggio Pasquale rivolto ai fedeli che lo ascoltano mediante la radio, la televisione e altri mezzi di comunicazione. LEGGI ANCHE => Pasqua 2021, Italia in zona rossa: tutti i divieti e tutte le regole da rispettare 4 e 5 aprile Messaggio Pasquale in cui ha parlato anche dei tanti, troppi conflitti che sconquassano il mondo: “La pandemia è ancora in pieno corso; la crisi sociale ed economica è molto pesante, specialmente per i più poveri; malgrado questo – ed è scandaloso – non cessano i ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 4 aprile 2021) Seconda Pasqua in tempo di pandemia per il mondo (speriamo frattanto sia l’ultima) e, prima della benedizione ‘Urbi et Orbi’, hato proprio “alla difficile situazione che stiamo attraversando”,il suorivolto ai fedeli che lo ascoltano mediante la radio, la televisione e altri mezzi di comunicazione. LEGGI ANCHE => Pasqua 2021, Italia in zona rossa: tutti i divieti e tutte le regole da rispettare 4 e 5 aprilein cui ha parlato anche dei tanti, troppi conflitti che sconquassano il mondo: “La pandemia è ancora in pieno corso; la crisi sociale ed economica è molto pesante, specialmente per i più; malgrado questo – ed è scandaloso – non cessano i ...

Advertising

Pontifex_it : Fratello, sorella, se in questa notte porti nel cuore un’ora buia, un giorno che non è ancora spuntato, una luce se… - vaticannews_it : #PapaFrancesco 'Perché, sai, il Signore ti precede sempre, cammina sempre davanti a te. E, con Lui, sempre la vita… - Avvenire_Nei : L'abbraccio di papa Francesco ai bambini della via Crucis - Venice_Mariposa : RT @fanpage: Il Governo Draghi potrebbe destinare una parte dei 209 miliardi del Recovery Plan al settore militare - DomaniGiornale : Papa Francesco spera che le limitazioni anti covid vengano ridotte, ma dice: «L’annuncio di #Pasqua non rivela una… -