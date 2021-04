Paolo Rossi e la sua autobiografia “Meglio dal vivo che dal morto”: l’attore racconta battute, incontri, grandi plateali flop e una storiella surreale (Di domenica 4 aprile 2021) Possiamo dire una cosa banale, anzi due, nell’aprire la recensione di Meglio dal vivo che dal morto (Solferino), la biografia confessione di Paolo Rossi? Ebbene, la prima è che questo libro fa sbellicare dalle risa. La seconda è che un testo del genere, monologo scritto in prima persona da Rossi, che ha fatto dei suoi tempi comici – pause, grugni, sgranare di occhi, accelerate, farfugliamenti – uno stile inconfondibile, deve essere letto immaginando proprio Paolo mentre recita con la sua voce riga per riga modello Su la Testa!. Altrimenti il giochino, un po’ come si è fatto per Libro di Maccio Capatonda (Mondadori) e Vipp di Nino Frassica (Einaudi), non rende quanto dovrebbe. Quindi, insomma, dato per assodato che sapete azionare anche questa leva della fantasia eccovi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Possiamo dire una cosa banale, anzi due, nell’aprire la recensione didalche dal(Solferino), la biografia confessione di? Ebbene, la prima è che questo libro fa sbellicare dalle risa. La seconda è che un testo del genere, monologo scritto in prima persona da, che ha fatto dei suoi tempi comici – pause, grugni, sgranare di occhi, accelerate, farfugliamenti – uno stile inconfondibile, deve essere letto immaginando propriomentre recita con la sua voce riga per riga modello Su la Testa!. Altrimenti il giochino, un po’ come si è fatto per Libro di Maccio Capatonda (Mondadori) e Vipp di Nino Frassica (Einaudi), non rende quanto dovrebbe. Quindi, insomma, dato per assodato che sapete azionare anche questa leva della fantasia eccovi ...

