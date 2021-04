Pallamano, Serie A maschile 2021: Conversano a valanga, Merano vince il derby (Di domenica 4 aprile 2021) Anche dopo la ventitreesima giornata della Serie A di Pallamano maschile 2021 troviamo una situazione immutata in vetta alla classifica, con il Conversano capace di sconfiggere la Santarelli Cingoli per 39-29, conservando gli otto punti di vantaggio sulla Raimond Sassari, che ha superato 30-22 il Salumificio Riva Molteno. E’ tornato a vincere il Bolzano, per 29-25 sul Pressano, mentre Ego Siena e Cassano Magnago hanno impattato sul 36-36, con 13 reti a testa di Alessio Moretti e Kreshnik Kasa. Successo prezioso anche per l’Alperia Merano, nel derby altoatesino contro il Brixen, con il punteggio di 29-24. In chiave retrocessione, tira una boccata d’aria la Teamnetwork Albatro Siracusa, che si è imposta per 33-27 sul Trieste, grazie alle 13 reti di Tomas ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) Anche dopo la ventitreesima giornata dellaA ditroviamo una situazione immutata in vetta alla classifica, con ilcapace di sconfiggere la Santarelli Cingoli per 39-29, conservando gli otto punti di vantaggio sulla Raimond Sassari, che ha superato 30-22 il Salumificio Riva Molteno. E’ tornato are il Bolzano, per 29-25 sul Pressano, mentre Ego Siena e Cassano Magnago hanno impattato sul 36-36, con 13 reti a testa di Alessio Moretti e Kreshnik Kasa. Successo prezioso anche per l’Alperia, nelaltoatesino contro il Brixen, con il punteggio di 29-24. In chiave retrocessione, tira una boccata d’aria la Teamnetwork Albatro Siracusa, che si è imposta per 33-27 sul Trieste, grazie alle 13 reti di Tomas ...

