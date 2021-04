Padova | ha atteso che il marito uscisse dall’albergo Poco dopo l’hanno vista lanciarsi dal quinto piano

Leggi su formatonews

(Di domenica 4 aprile 2021) Una donna, imprenditrice in viaggio d’affari con il, è morta gettandosi nel vuoto daldell’hotel Milano a(Screenshot video)Nel pomeriggio di domenica 28 marzo, una donna di 58 anni si è suicidata nel centro di. L’imprenditrice condivideva con il, anch’egli imprenditore di nazionalità macedone, una camera dell’hotel Milano nella città capoluogo di provincia del Veneto. Sembra che i due fossero nel nostro Paese per un viaggio d’affari. Stando alle affermazioni da parte dell’uomo, quest’ultimo avrebbe fatto di tutto perché sua moglie ria superare la depressione di cui soffriva. A testimonianza di quanto iltenesse alla sua dolce metà vi è anche il fatto che, per non lasciarla mai ...