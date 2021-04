Ospedale Palmanova | riaprono 30 posti di medicina

Leggi su udine20

(Di domenica 4 aprile 2021) Riattivati all’di, 30letto di. Dopo il totale azzeramento dell’ultimo mese, con il calare della curva dei contagi, si comincia a rivedere un segnale positivo”. Un messaggio, quello del Sindaco di, Francesco Martines, che vuole sottolineare la pressione e il grande sforzo che ha dovuto sopportare il nosocomio della città stellata. “Sono stati messi a disposizione fino a 175di degenza covid oltre a 14 di terapia intensiva o semi intensiva. Un enorme impegno per undi rete, come nessun altro in regione ha dovuto gestire. Crediamo sia giusto che tutto questo sia riconosciuto, permettendo ad un territorio da 80.000 abitanti e tredici case di riposo che ruotano attorno alla struttura, di poter usufruire di ...