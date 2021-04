Operazione solidarietà, Coldiretti consegna 10mila chili di cibo alle associazioni (Di domenica 4 aprile 2021) di Monica De Santis E’ partita ieri mattina l’Operazione solidarietà promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. alle ore 10, presso il Mercato Campagna Amica a Sant’Apollonia, il direttore Enzo Tropiano alla presenza dell’onorevole Piero?De Luca, del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e dell’assessore al commercio?Dario Loffredo ha consegnato diecimila chili di prodotti agroalimentari solidali a nove associazioni di volontariato della città. Nello specifico i pacchi preparati da Coldiretti sono stati consegnati alla Parocchia dell’Immacolata, all’associazione Casa Nazareth, all’associazione Sant’Andrea dell’Annunziatella, all’ associaizone Domus ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 4 aprile 2021) di Monica De Santis E’ partita ieri mattina l’promossa da, Filiera Italia e Campagna Amica, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.ore 10, presso il Mercato Campagna Amica a Sant’Apollonia, il direttore Enzo Tropiano alla presenza dell’onorevole Piero?De Luca, del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e dell’assessore al commercio?Dario Loffredo hato diecimiladi prodotti agroalimentari solidali a novedi volontariato della città. Nello specifico i pacchi preparati dasono statiti alla Parocchia dell’Immacolata, all’associazione Casa Nazareth, all’associazione Sant’Andrea dell’Annunziatella, all’ associaizone Domus ...

