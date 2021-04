Nuoto | il ritorno di Ikee | pass per Tokyo 2020 dopo la leucemia

(Di domenica 4 aprile 2021) Il magnificodi Rikako: la nuotatrice giapponese ha staccato ilpera due anni dalla diagnosi di. La nipponica ha centrato la qualificazione a cinque cerchi firmando il tempo per la staffetta mista 4×100.aver vinto sei medaglie d’oro ai Giochi asiatici del 2018 e diversi record nazionali, la promessa nelgiapponese ha dovuto fare i conti con la malattia. La diagnosi è arrivata nel febbraio 2019, poi dieci mesi di ricovero in ospedale e il difficilealla normalità.è tornata ad allenarsi a marzo dello scorso anno, in piena emergenza Coronavirus, ponendosi come obbiettivo la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 visto il poco tempo a disposizione per ...

