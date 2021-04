Nuoto, Assoluti 2021: il bilancio. Riccione certifica una bella Italia tra promesse, certezze e speranze (Di domenica 4 aprile 2021) Non si è raddoppiato il contingente in vista di Tokyo come si poteva sperare alla vigilia ma sono arrivate tante conferme e qualche sorpresa dagli Assoluti di Riccione che si sono chiusi ieri dopo quattro giorni di emozioni forti. Le certezze superano di gran lunga le delusioni e questa è già una gran buona notizia, non sono mancati i risultati straordinari e gli ottimi riscontri che ci si poteva attendere dai grandi protagonisti del Nuoto azzurro. Si sogna, inutile negarlo, in vista di Tokyo ma mettersi qui a fare il conto delle possibili medaglie è piuttosto prematuro. La certezza, oggi, è che Gwangju non è stato un lampo nel buio e che a livello giovanile si sta lavorando bene perchè il serbatoio delle nuove leve, capaci da subito di farsi notare a livello assoluto, è aperto e ben fornito. Più di così, oggi, è ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) Non si è raddoppiato il contingente in vista di Tokyo come si poteva sperare alla vigilia ma sono arrivate tante conferme e qualche sorpresa daglidiche si sono chiusi ieri dopo quattro giorni di emozioni forti. Lesuperano di gran lunga le delusioni e questa è già una gran buona notizia, non sono mancati i risultati straordinari e gli ottimi riscontri che ci si poteva attendere dai grandi protagonisti delazzurro. Si sogna, inutile negarlo, in vista di Tokyo ma mettersi qui a fare il conto delle possibili medaglie è piuttosto prematuro. La certezza, oggi, è che Gwangju non è stato un lampo nel buio e che a livello giovanile si sta lavorando bene perchè il serbatoio delle nuove leve, capaci da subito di farsi notare a livello assoluto, è aperto e ben fornito. Più di così, oggi, è ...

Advertising

Coninews : FEDE A TOKYO!!! ?? Agli Assoluti di Riccione Federica #Pellegrini stacca il pass olimpico nei suoi 200 sl!… - giomalago : Si scrive Riccione, si legge #Tokyo2020. Agli Assoluti di #nuoto pass per la Franceschi, Burdisso, la Carraro con p… - lucianonobili : 'Piango per l'emozione. Mi sento come una 15enne innamorata del nuoto'. Federica #Pellegrini conquista la qualifi… - OA_Sport : #Nuoto, Assoluti 2021: il bilancio. Riccione certifica una bella Italia tra promesse, certezze e speranze - FicrLombardia : RT @Coninews: Ancora due pass a cinque cerchi! ?? Agli Assoluti Alberto #Razzetti, con il tempo di 1'57.13, sbriciola il record italiano de… -