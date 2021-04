"Non mangiate gli agnelli a Pasqua" l'appello delle star italiane (Di domenica 4 aprile 2021) Eva Riccobono, Matilde Gioli e Michela Vittoria Brambilla hanno condiviso sui loro profili social l'invito a non mangiare gli agnelli a Pasqua. "Non mangiate gli agnelli a Pasqua", questo è l'appello condiviso da Eva Riccobono, Matilde Gioli e Michela Vittoria Brambilla sui loro profili social. "Io e la mia amica vi salutiamo! E mi raccomando non mangiateli!" Ha scritto la Riccobono di fianco ad una sua foto con un agnello sul suo profilo Instagram. L'iniziativa della Lav si intitola "Se li ami, non li mangi" e propone una serie di ricette per evitare la carne di agnello. Anche la Gioli si è unita ad Eva pubblicando una foto con un agnellino e aggiungendo la seguente didascalia: "Non mi piace dire agli altri … Leggi su movieplayer (Di domenica 4 aprile 2021) Eva Riccobono, Matilde Gioli e Michela Vittoria Brambilla hanno condiviso sui loro profili social l'invito a non mangiare gli. "Nongli", questo è l'condiviso da Eva Riccobono, Matilde Gioli e Michela Vittoria Brambilla sui loro profili social. "Io e la mia amica vi salutiamo! E mi raccomando nonli!" Ha scritto la Riccobono di fianco ad una sua foto con un agnello sul suo profilo Instagram. L'iniziativa della Lav si intitola "Se li ami, non li mangi" e propone una serie di ricette per evitare la carne di agnello. Anche la Gioli si è unita ad Eva pubblicando una foto con unno e aggiungendo la seguente didascalia: "Non mi piace dire agli altri …

