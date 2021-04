Non l’obbligo vaccinale ma la libertà: solo così usciremo dall’emergenza (Di domenica 4 aprile 2021) Roma, 4 apr – Decisione recente dell’attuale esecutivo è stata quella di imporre l’obbligo vaccinale agli operatori del comparto sanitario. Tale scelta sarebbe giustificata dalla necessità di impedire a chi lavora negli ospedali di trasmettere il covid ai pazienti. Il tema pone questioni allarmanti, dato anche il periodo non particolarmente roseo per le nostre libertà individuali. In primis: a detta di alcuni virologi l’essere vaccinati non preclude la possibilità di contrarre e trasmettere il virus, piuttosto escluderebbe per la propria persona conseguenze gravi. Non si comprende pertanto l’utilità dell’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario se resta comunque possibile infettarsi ed infettare dopo l’inoculazione. Inoltre, a rafforzare lo scetticismo verso la misura del governo si aggiunge il tema legale: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 4 aprile 2021) Roma, 4 apr – Decisione recente dell’attuale esecutivo è stata quella di imporreagli operatori del comparto sanitario. Tale scelta sarebbe giustificata dalla necessità di impedire a chi lavora negli ospedali di trasmettere il covid ai pazienti. Il tema pone questioni allarmanti, dato anche il periodo non particolarmente roseo per le nostreindividuali. In primis: a detta di alcuni virologi l’essere vaccinati non preclude la possibilità di contrarre e trasmettere il virus, piuttosto escluderebbe per la propria persona conseguenze gravi. Non si comprende pertanto l’utilità deldi vaccinazione per il personale sanitario se resta comunque possibile infettarsi ed infettare dopo l’inoculazione. Inoltre, a rafforzare lo scetticismo verso la misura del governo si aggiunge il tema legale: ...

