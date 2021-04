Nino Frassica | «La mia comicità leggera | anzi leggerissima»

Leggi su panorama

(Di domenica 4 aprile 2021) Le battute di un tempo e quelle di ora, l'infa da fancazzista, le bravate in compagnia, i tempi che cambiano. Uno degli attori più amati dagli italiani si racconta a Panorama senza maschere.è sulla scena da sempre, eppure non si fa che parlare di lui. Negli ultimi mesi ci sono stati un compleanno pesante (70 anni lo scorso dicembre), un libro dove racconta personaggi noti infarcendoli delle solite facezie (Vipp, Einaudi editore, uscito in gennaio) e il cinquantenario della sua attività artistica debitamente festeggiato. C'è chi c'ha (riprendendo un suo antico tormentone) la fortuna di essere amato incondizionatamente dal pubblico italiano, e lui è tra questi. Nei panni del carabiniere nella serie Don Matteo in onda dal 2000 è ormai di famiglia, e a Che tempo che fa ogni domenica ti prende per mano con la sua verve ...