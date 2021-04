Nel Myanmar uova di pasqua decorate con slogan contro i militai golpisti (Di domenica 4 aprile 2021) Nel Myanmar è proseguita la protesta contro il golpe militare: le manifestazioni sono passate anche per le uova di pasqua. In diversi luoghi pubblici sono state fotografate uova decorate con simboli e ... Leggi su globalist (Di domenica 4 aprile 2021) Nelè proseguita la protestail golpe militare: le manifestazioni sono passate anche per ledi. In diversi luoghi pubblici sono state fotografatecon simboli e ...

Advertising

marcodimaio : La repressione in #Myanmar ha raggiunto un livello atroce: 540 morti, di cui 40 solo bambini. È impensabile che nel… - Tg3web : Una carneficina, almeno cento morti. In Myanmar i soldati sparano sui manifestanti. Anche bambini uccisi nel giorno… - fattoquotidiano : BIRMANIA Secondo il sito d’informazione Myanmar Now, in poche ore nel Paese sono state ammazzate 104 persone - rtl1025 : ?? 'Sono vicino ai giovani di tutto il mondo e, in quest'ora, specialmente a quelli del Myanmar, che si impegnano pe… - jadarf1 : RT @globalistIT: -