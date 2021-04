Napoli semivuota | metro ferma | corse per isole ridotte | Madonna dell’Arco off-limits

Leggi su ildenaro

(Di domenica 4 aprile 2021) Intensificati i controlli in questa giornata di Pasqua, specie nelle zone a potenziale rischio di assembramento come il lungomare, con l’ausilio di transenne anche per impedire l’accesso alle spiagge. Oggi e domani restano ferme la linea 1 dellapolitana e le linee ferroviarie della Circumvesuviana; sospesi a partire dalle 13.30 anche i servizi urbani dell’Anm, l’azienda napoletana mobilità.leper le, con controlli agli imbarchi: Ischia, Procida e Capri sono popolate oggi solo dai residenti. Proibito come l’anno scorso l’accesso al santuario di, nel comune di Sant’Anastasia (), che per tradizione è meta nel giorno di Pasquetta del pellegrinaggio di migliaia di fedeli, i cosiddetti “battenti”, provenienti da tutta la ...