Napoli | Gattuso ai saluti | anche con la Champions League non arriverà il rinnovo La situazione

(Di domenica 4 aprile 2021) Le strade di Rinoe delsembrerebbero dover separarsi a fine stagione.Calciomercato, obiettivo Senesi dal Feyenoord: l’erede di Koulibaly costa 50 milioniUn rapporto cominciato bene e inclinatosi con il passare di questi complicati e insoliti mesi, nei quali l'emergenza sanitaria ha fatto schiavo il mondo del calcio e non solo. Quella trae ilè stata una storia d'amore decollata fin da subito ma mai esplosa del tutto, tra discontinuità di rendimento e alcuni risultati negativi che non sono andati giù al patron De Laurentis. Nonostante il tutto siastato intervallato da momenti positivi come la vittoria dell'ultima Coppa Italia, il futuro dell'ex allenatore del Milan sembrerebbe essere sempre più lontano dal Diego ...

Ilvola e l' obiettivo Champions è vivo, ma anche in caso di quarto posto trae ADL sarà comunque addio.Dopo la vittoria delcontro il Crotone, Gennaroriceve i complimenti dal Presidente Aurelio De Laurentiis. Vincendo contro il Crotone, ilconquista altri tre punti fondamentali per la corsa alla ...Ad analizzare tutto ciò è il quotidiano Repubblica, che si sofferma anche sul prezzo pagato da De Laurentiis per portare al Napoli Manolas e Maksimovic. “Sul 3-1 Gennaro Gattuso non poteva inventare ...Il Napoli vince e porta a casa i tre punti con il Crotone grazie alla prodezza nel finale di Di Lorenzo, che salva gli azzurri, ma non oscura del tutto gli scivoloni clamorosi del Napoli in difesa che ...