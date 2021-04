Napoli-Crotone | dopo la gara De Laurentiis si complimenta con Gattuso

Advertising

annatrieste : Va bene così. Non fa niente che stavamo per pareggiare col Crotone. Noi siamo genti che a Pasqua mangiano il casati… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliCrotone ?? - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Sassuolo 2-2 Roma Lazio 2-1 Spezia Atalanta 3-2 Udinese Napoli 4-3 Crotone Genoa 1-1 Fiorentina - scorelawn : SERIE A 2021/04/03 Atalanta 3 - 2 Udinese Benevento 2 - 2 Parma Bologna 0 - 1 Internazionale Cagliari 0 - 2 Hellas… - scorelawn : SERIE A 2021/04/03 Atalanta 3 - 2 Udinese Benevento 2 - 2 Parma Cagliari 0 - 2 Hellas Verona Genoa 1 - 1 Fiorentin… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Crotone

...non poco il recupero di Juve -di mercoledì: in caso di successo azzurro, infatti, Gattuso effettuerebbe il sorpasso in classifica. Scenario possibile grazie alla vittoria di ieri sul, ...- La SSC, tramite il proprio sito ufficiale, commenta la vittoria per 4 - 3 contro ilLo show degli attaccanti: Insigne, Osimhen e Mertens tutti e tre a segno contro il Crotone. La cooperativa del gol del Napoli. Il capitano azzurro, premiato prima della partita come MVP della serie A.La decisione del club gli impedisce di rispondere a distanza di un mese alle tante critiche che l’avrebbero potuto destabilizzare ...