Musica in lutto | il cantante è stato trovato senza vita nella sua abitazione

Leggi su howtodofor

(Di domenica 4 aprile 2021) Il suo ricordo a fine articolo. Èmorto ieri in un appartamento di Barcellona, Patrick Juvet, ex modello e cantautore svizzero, diventato uno dei re della disco europea negli anni '70', grazie a brani come «Où sont les femmes?» e «I love America». Juvet aveva 70 anni e, secondo quanto riferito dal suo agente, era in buone condizioni di salute fino a pochi giorni fa, tanto che potrebbe essere disposta un'autopsia per accertare le cause della morte. Tra chi ha commentato con dolore la scomparsa di Juvet sui media francesi c'è Amanda Lear: «Una notizia molto triste - dice la cantate e attrice - Abbiamo praticamente debuttato insieme all'inizio del periodo della disco». Secondo la Lear, Juvet «era frustrato: non era felice.sua carriera non gli èchiesto nient'altro che di cantare “Où ...