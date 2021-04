MotoGP, Luca Marini: “Dicono che sia un diesel? Aver sfiorato la Q2 spiega come sappia essere anche istintivo” (Di domenica 4 aprile 2021) Luca Marini affila le armi in vista del Gran Premio di Doha 2021 della MotoGP. Il portacolori del team Ducati Sky VR46 Esponsorama, dopo un primo weekend di assestamento, ha messo in mostra una crescita importante nel secondo appuntamento della stagione. Nelle qualifiche di ieri, per esempio, ha sfiorato l’approdo alla Q2. Non un aspetto di poco conto. Un risultato mancato solamente per una manciata di millesimi che, da una parte mette in mostra un Luca Marini rapido nell’apprendere la nuova moto e la top class, dall’altra potrebbe Avere lasciato un po’ di amaro in bocca al nativo di Urbino. “Sarebbe stato bello raggiungere la mia prima Q2 – spiega a Speedweek – ma sarebbe stato solo un risultato parziale, perchè dal mio punto di vista sarebbe cambiato ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021)affila le armi in vista del Gran Premio di Doha 2021 della. Il portacolori del team Ducati Sky VR46 Esponsorama, dopo un primo weekend di assestamento, ha messo in mostra una crescita importante nel secondo appuntamento della stagione. Nelle qualifiche di ieri, per esempio, hal’approdo alla Q2. Non un aspetto di poco conto. Un risultato mancato solamente per una manciata di millesimi che, da una parte mette in mostra unrapido nell’apprendere la nuova moto e la top class, dall’altra potrebbee lasciato un po’ di amaro in bocca al nativo di Urbino. “Sarebbe stato bello raggiungere la mia prima Q2 –a Speedweek – ma sarebbe stato solo un risultato parziale, perchè dal mio punto di vista sarebbe cambiato ...

