MotoGP, la griglia di partenza di oggi: Jorge Martin in pole a Losail, penultima fila per Valentino Rossi (Di domenica 4 aprile 2021) I semafori del Losail International Circuit si spegneranno ufficialmente alle ore 19.00 e, a quel punto, sarà tempo di assistere al Gran Premio di Doha, secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Si concluderà la doppietta qatariota, con 22 giri che si annunciano quanto mai intensi. Ormai team e piloti, dopo 5 giorni di test e due weekend di gare, conoscono alla perfezione tracciato e rispettive moto, per cui la battaglia sarà davvero campale sotto i riflettori nel deserto vicino a Doha. Davanti a tutti scatterà il rookie spagnolo Jorge Martin. Il portacolori del team Ducati Pramac ha piazzato la sorpresa di giornata, precedendo il suo compagno di scuderia, il francese Johann Zarco. In prima fila assieme a questo duo scatenato troveremo il vincitore del Gran Premio del Qatar, Maverick Vinales, a ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) I semafori delInternational Circuit si spegneranno ufficialmente alle ore 19.00 e, a quel punto, sarà tempo di assistere al Gran Premio di Doha, secondo appuntamento del Mondiale2021. Si concluderà la doppietta qatariota, con 22 giri che si annunciano quanto mai intensi. Ormai team e piloti, dopo 5 giorni di test e due weekend di gare, conoscono alla perfezione tracciato e rispettive moto, per cui la battaglia sarà davvero campale sotto i riflettori nel deserto vicino a Doha. Davanti a tutti scatterà il rookie spagnolo. Il portacolori del team Ducati Pramac ha piazzato la sorpresa di giornata, precedendo il suo compagno di scuderia, il francese Johann Zarco. In primaassieme a questo duo scatenato troveremo il vincitore del Gran Premio del Qatar, Maverick Vinales, a ...

