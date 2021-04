MotoGP Doha | risultati e tempi del ritorno al successo di Quartararo

(Di domenica 4 aprile 2021) Gara equlibrata e combattutissima quella delladi, dal primo all'ultimo passaggio, con almeno 8 moto in lizza per il gradino più alto del podio. Sorpassi, sbandate, carenate ed un ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? EL DIABLO TRIONFA A DOHA?? ?? Primo podio di Martìn, Petronas lontane I risultati ? - SkySport : Inizia #Sinner-#Hurkacz: segui il LIVE ? #SinnerHurkacz Su Sky Sport Arena #MotoGp: Gran premio di Doha Su Sky Spor… - SkySportMotoGP : MotoGP, GP Doha: che carenate in Qatar tra Miller e Mir! VIDEO #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori #DohaGP - filadelfo72 : Risultati MotoGP 2021, Fabio Quartararo vince il Gran Premio di Doha - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: Moto3, GP Doha: Alcoba-McPhee, calci e spintoni dopo la caduta #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #DohaGP -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Doha

Fuori gioco il campione in carica Joan Mir, vittima di una caduta Fabio Quartararo in sella alla Yamaha vince il Gran Premio didel motomondiale. Seconda e terza si piazza la Ducati, rispettivamente con Johann Zarco e Jorge Martin. Fuori gioco il campione in carica Joan Mir, vittima di una caduta, mentre Valentino Rossi ...Ma è stata anche la notte di Jorge Martin, che alla seconda gara inscattava dalla pole ... Il pilota britannico ha vinto il gran premio di motociclismo di, il secondo in Qatar sulla pista ...Gara equlibrata e combattutissima quella della MotoGP di Doha, dal primo all'ultimo passaggio, con almeno 8 moto in lizza per il gradino più alto del podio. Sorpassi, sbandate, carenate ed un ...Fabio Quartararo vince il Grand Prix di Doha, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP al termine di una gara tiratissima: completano il podio le due Ducati Pramac di Zarco e Martin, quest'ultimo ...