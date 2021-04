MotoGP Doha: è Pecco Bagnaia il favorito per la vittoria (Di domenica 4 aprile 2021) Nella prima gara sul tracciato qatariota, Ducati ha raccolto solamente due podi con Zarco e Bagnaia , complice la magistrale vittoria di Maverick Vinales su una pista tendenzialmente favorevole alle ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 4 aprile 2021) Nella prima gara sul tracciato qatariota, Ducati ha raccolto solamente due podi con Zarco e, complice la magistraledi Maverick Vinales su una pista tendenzialmente favorevole alle ...

Advertising

SkySportMotoGP : MotoGP, Rossi dopo le qualifiche a Doha: 'Fatica con il grip dietro, un po' preoccupati' ??@motogp #SkyMotori… - SkySportMotoGP : Moto3, GP Doha: Alcoba-McPhee, calci e spintoni dopo la caduta #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #DohaGP - corsedimoto : MOTO2 - Sam #Lowes cala il bis: due pole e due vittorie, grande inizio di stagione per il pilota britannico. Sul po… - digitalsat_it : #MotoGP #DohaGP 2021, Gara - Diretta @SkySport , @DAZN_IT e in chiaro @TV8it - infoitsport : MotoGP GP Doha, Warm Up: Zarco al comando, seguono le Yamaha -