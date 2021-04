MotoGp Doha dove vederlo. Prima pole per Martin, ma le Yamaha sono in agguato (Di domenica 4 aprile 2021) Ancora duello tra la casa giapponese e la Ducati. Zarco e Vinales subito dopo il debuttante MotoGp Doha dove vederlo MotoGp Doha dove vederlo – Il signore della notte evidentemente è lui. A Doha l’esordiente nella classe regina Jorge Martin è il più veloce di tutti con la sua Ducati Pramac, abile nel conquistare la pole position nel secondo Gran Premio stagionale. Il suo primo anno in Moto Gp sembra essere partito con il piede giusto, perché sul paddock hanno già iniziato a chiamarlo Rocket Martin, complice il giro super che questa sera gli permetterà di partire al primo posto della griglia (diretta tv dalle 19 su Sky Sport per chi avesse l’abbonamento e in chiaro su Tv8). ... Leggi su ck12 (Di domenica 4 aprile 2021) Ancora duello tra la casa giapponese e la Ducati. Zarco e Vinales subito dopo il debuttante– Il signore della notte evidentemente è lui. Al’esordiente nella classe regina Jorgeè il più veloce di tutti con la sua Ducati Pramac, abile nel conquistare laposition nel secondo Gran Premio stagionale. Il suo primo anno in Moto Gp sembra essere partito con il piede giusto, perché sul paddock hanno già iniziato a chiamarlo Rocket, complice il giro super che questa sera gli permetterà di partire al primo posto della griglia (diretta tv dalle 19 su Sky Sport per chi avesse l’abbonamento e in chiaro su Tv8). ...

